К традициям через ремесло. Рассказываем об уникальных мастерах белорусского творчества

В правительстве утвердили виды деятельности, относящиеся к ремесленной, рассказали в программе «Неделя» на СТВ. В списке аутентичные и самобытные направления творчества. К примеру, изготовление национальных музыкальных инструментов, ручное ткачество, кузнечное дело. В тонкостях нововведений разбиралась Галина Буро.

Музыкальные дырочки есть, чтобы можно было поиграть. Вот в этой птичке полость, естественно, больше сама работа, звук совсем другой, сейчас покажу. Этнические трели ежедневно нарушают тишину ее домашней мастерской. Ведь Светлана Круглополова практически четверть века занимается изготовлением традиционных игрушек-свистуль. Из куска красной белорусской глины, а именно родной материал она использует в работе, получается очаровательная птичка-свистулька. Таких в давние времена делали на рождение ребенка, чтобы игрушка-потешка через свист отгоняла от малыша злых духов. Мастер исследует техники, которые у наших предков передавались из уст в уста.

Светлана Круглополова, мастер народного любительского объединения народного творчества и художников «Гарадзенскі каларыт»:

Техника молочения – это когда игрушку после обжига окунают в молоко, желательно домашнее, от домашней коровки, работа высыхает и опять отправляется в печь. И вот получается такая фактурная вещь, можно сказать, где-то темнее, где-то светлее: где-то молочко сильнее припеклось, где-то такой светло-карамельный оттенок остался.

В каждой местности были свои особенности: от формы свистульки до степени обжига в муфельной печи и нанесения рисунков или глазури. Сегодня уникальные работы Светланы Круглополовой украшают частные коллекции, продаются в сувенирных лавках и на выставках. Мастер руководит образцовой студией керамики, входит в народное любительское объединение «Гарадзенскі каларыт» и оформлена как ремесленник. Но не бизнеса ради. Стремление души – приобщать людей к белорусской самобытности.

Светлана Круглополова:

Когда я была маленькая, меня завозили на все лето к бабушке в деревню, и вот это все меня окружало: и горшки керамические, и бабушкины песни, и дываны, и куфары. Сегодня очень много говорят о патриотизме, о нравственно-духовом воспитании подрастающего поколения, а почему-бы не прививать эту любовь к Родине, патриотизм через традиционную белорусскую игрушку? Пожалуй, в этом основная разница между предпринимательской и ремесленной деятельностью. Во втором случае – это уникальность и возрождение традиций, и лишь потом – заработок.