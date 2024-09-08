Умер ведущий КВН Александр Масляков

На 83-м году жизни скончался бессменный ведущий КВН Александр Масляков, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
На 83-м году жизни скончался бессменный ведущий КВН Александр Масляков, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
«Клуб веселых и находчивых» десятилетиями оставался одним из самых популярных телепроектов во многих странах, в том числе в Беларуси. Для нескольких поколений зрителей Масляков являлся символом хорошего чувства юмора, именно под его руководством КВН стал не просто строчкой в телепрограмме, но настоящим движением, которое объединило тысячи участников.