Умер ведущий КВН Александр Масляков

«Клуб веселых и находчивых» десятилетиями оставался одним из самых популярных телепроектов во многих странах, в том числе в Беларуси. Для нескольких поколений зрителей Масляков являлся символом хорошего чувства юмора, именно под его руководством КВН стал не просто строчкой в телепрограмме, но настоящим движением, которое объединило тысячи участников.