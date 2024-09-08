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Умер ведущий КВН Александр Масляков

08 сентября 2024 17:29
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На 83-м году жизни скончался бессменный ведущий КВН Александр Масляков, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Умер ведущий КВН Александр Масляков-2

«Клуб веселых и находчивых» десятилетиями оставался одним из самых популярных телепроектов во многих странах, в том числе в Беларуси. Для нескольких поколений зрителей Масляков являлся символом хорошего чувства юмора, именно под его руководством КВН стал не просто строчкой в телепрограмме, но настоящим движением, которое объединило тысячи участников. 

# Александр Масляков

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