Лето-2024 признано самым горячим за последние 140 лет – белорусские климатологи

Белорусские климатологи озвучили настоящие горячие факты. Это лето стало одним из самых жарких за последние 140 лет, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Белорусские климатологи озвучили настоящие горячие факты. Это лето стало одним из самых жарких за последние 140 лет, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Больше всего тепловая аномалия затронула восток Беларуси. В Могилевской области норма была превышена больше чем на 2 градуса. Немного полегче чувствовали себя жители других областей. К примеру, Витебской, Минской и Брестской жары досталось чуть меньше, но тоже хватило. Ведь даже после заката тепло не переставали подавать.
Иногда даже ночью температура не опускалась ниже 20 градусов. Отсюда и новое явление, с которым белорусы познакомились этим летом, – тропические ночи. Казалось, что хотя бы с приходом осени солнце сбавит обороты, но на календаре 8 сентября, а за окном тот же август. Кстати, в последнем летнем месяце тепло поступало в повышенных объемах. В среднем температура в августе была выше нормы почти на 3 градуса. С такими показаниями за бортом скоро белорусам может понадобиться настоящая сиеста.
Марина Лукша, начальник отдела краткосрочных прогнозов погоды, неблагоприятных и опасных явлений Белгидромета:
Аномальная жара в начале сентября обусловлена особенностями атмосферной циркуляции, к тому же подвижный обширный антициклон по имени Квентин, распространивший свое внимание у земли от берегов Норвежского моря до Каспийского, способствует дополнительному прогреву в дневные часы, поэтому в Беларуси установилась сухая и аномально теплая погода. Согласно прогнозам, до конца первой декады сентября и в начале второй декады сохранится по-прежнему теплая погода. Температурный фон будет превышать средние многолетние значения в основном на 1-5 градусов. В дневные часы составит максимум +18-29 градусов, лишь по юго-западу во вторник температура будет на пару градусов ниже. Но при этом ночи будут довольно свежими: при ясном небе воздух будет охлаждаться – от 6 до 17 градусов.