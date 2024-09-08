Лето-2024 признано самым горячим за последние 140 лет – белорусские климатологи

Белорусские климатологи озвучили настоящие горячие факты. Это лето стало одним из самых жарких за последние 140 лет, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Больше всего тепловая аномалия затронула восток Беларуси. В Могилевской области норма была превышена больше чем на 2 градуса. Немного полегче чувствовали себя жители других областей. К примеру, Витебской, Минской и Брестской жары досталось чуть меньше, но тоже хватило. Ведь даже после заката тепло не переставали подавать.

Иногда даже ночью температура не опускалась ниже 20 градусов. Отсюда и новое явление, с которым белорусы познакомились этим летом, – тропические ночи. Казалось, что хотя бы с приходом осени солнце сбавит обороты, но на календаре 8 сентября, а за окном тот же август. Кстати, в последнем летнем месяце тепло поступало в повышенных объемах. В среднем температура в августе была выше нормы почти на 3 градуса. С такими показаниями за бортом скоро белорусам может понадобиться настоящая сиеста.