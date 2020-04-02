К созданию привлекали Малевича, а гимнастёрка, действительно, была для гимнастики. История советской военной формы

Александр Метла:

Долго-долго думали, представляли различные виды формы, но по итогу решили вернуться в то, что было в Российской императорской армии. И погоны, в принципе, сильно не отличались. Там только по цветам и родам войск. И вот эти малиновые канты некоторые принимают, как НКВДшные. На самом деле, это пехота была. Парадные погоны, которые в принципе с 43-го носились на офицерских мундирах, знаменитая гимнастерка – как гимнастическая рубашка. Еще был френч – он с карманами, это под галстук носится. Здесь все в более-менее полевой или повседневной одежде.