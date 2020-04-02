К созданию привлекали Малевича, а гимнастёрка, действительно, была для гимнастики. История советской военной формы

Военная форма – во все времена главная гордость для солдат и офицеров. Не зря существует устойчивое выражение «Честь мундира». В программе «Специальный репортаж» расскажем, какая форма была раньше.
Военная форма – во все времена главная гордость для солдат и офицеров. Не зря существует устойчивое выражение «Честь мундира». В программе «Специальный репортаж» расскажем, какая форма была раньше.
Знаменитые «будёновки», гимнастёрки, кожанки. Красная Армия эпохи становления овеяна легендами, в том числе и благодаря невиданной ранее внешности солдат и офицеров. Именно тогда принципиально изменили подход к военной форме. Она стала не только обмундированием, но и идеологическим символом Страны Советов. К созданию и разработке тогда привлекли лучших художников. Линия Сталина – то место, где можно окунуться в эту увлекательную историю.
Александр Метла, исполнительный директор ИКК «Линия Сталина»:
Это форма образца 1938 года – танковая форма. Если обратить внимание на петлички, здесь БТ-7 изображен. Я в звании капитана – «одна шпала» – так говорили. Портупея – она, в основном, выдавалась политработникам, комиссарам. Но все офицеры любили ее носить, потому что здесь звезда была. Чаще всего была вот такие портупеи – без звезды.
Григорий Азарёнок, корреспондент СТВ:
Известно, что в то время военная форма – это был определённый образец культа советского. Занимались великие художники, Малевича привлекали к разработке.
Александр Метла:
Форма даже образца 1938 года – она достаточно красивая была. Если обратите внимание, форма танкиста – и интересная ткань, интересные знаки различия. Естественно, когда такие ребята приходили в деревню, все девки их были!
Первые двадцать лет Красная Армия существовала без главного армейского элемента – погон. Они ассоциировались с белыми. Сложная система комкоров, командармов, комиссаров приживалась непросто. К шпалам и петлицами крестьяне привыкали долго. Поворотный момент – реформа 1943 года.
Александр Метла:
Долго-долго думали, представляли различные виды формы, но по итогу решили вернуться в то, что было в Российской императорской армии. И погоны, в принципе, сильно не отличались. Там только по цветам и родам войск. И вот эти малиновые канты некоторые принимают, как НКВДшные. На самом деле, это пехота была. Парадные погоны, которые в принципе с 43-го носились на офицерских мундирах, знаменитая гимнастерка – как гимнастическая рубашка. Еще был френч – он с карманами, это под галстук носится. Здесь все в более-менее полевой или повседневной одежде.
После 1943 года форма советского солдата менялась ещё несколько раз. 1979 год – война в Афганистане. Создаётся знаменитая «афганка». Её главная особенность – лёгкость. Она должна была быть комфортной при жарком климате. Был и зимний вариант. Разработка давалась непросто. Существует быль, как генерал Маргелов приказал испытать новую форму – десантники пробежали в ней 20 километров. От перегрева попадали.
По приказу генерала, в эту форму одели весь проектный институт и заставили марш-бросок повторить. Тогда разработчики точно поняли, что нужно делать. Так и родилась «афганка».
Уже в конце 80-ых появляется первый камуфляж. В основном – у спецслужб и десантников. Значительно вырос эффект маскировки. В результате в зелёный пятнистый переодели все рода войск.