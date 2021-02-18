К службе 115 планируют подключить ещё ряд предприятий. Каких именно?

Новости Беларуси. Диспетчерскую службу 115 продолжат модернизировать. Чтобы ускорить реакцию на заявки, поступающие на 115 и «115.бел» в систему «Диспетчерская служба», планируют дополнительно подключить ряд предприятий, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Сейчас к системе присоединены все основные поставщики услуг ЖКХ и службы городского хозяйства. Всего 234 организации-исполнителя и почти тысяча пользователей. Дополнительно прорабатывается вопрос о подключении компаний, занимающихся обслуживанием домофонов и систем видеонаблюдения, ГАИ, управления капитального строительства Мингорисполкома, предприятия «Минскремстрой», центров гигиены и эпидемиологии, крупных сетей торговли и общественного питания.