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К службе 115 планируют подключить ещё ряд предприятий. Каких именно?

18 февраля 2021 13:43
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Новости Беларуси. Диспетчерскую службу 115 продолжат модернизировать. Чтобы ускорить реакцию на заявки, поступающие на 115 и «115.бел» в систему «Диспетчерская служба», планируют дополнительно подключить ряд предприятий, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

К службе 115 планируют подключить ещё ряд предприятий. Каких именно? -1

Сейчас к системе присоединены все основные поставщики услуг ЖКХ и службы городского хозяйства. Всего 234 организации-исполнителя и почти тысяча пользователей. Дополнительно прорабатывается вопрос о подключении компаний, занимающихся обслуживанием домофонов и систем видеонаблюдения, ГАИ, управления капитального строительства Мингорисполкома, предприятия «Минскремстрой», центров гигиены и эпидемиологии, крупных сетей торговли и общественного питания.

К службе 115 планируют подключить ещё ряд предприятий. Каких именно? -4

Продолжается работа с товариществами собственников и ЖСПК. Это поможет оперативно распределять заявки исполнителям и ускорить решение проблем, поступающих от горожан.

# ЖКХ # общество # Фотофакт

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