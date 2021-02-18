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«Порадовали белорусские издательства». Что думают посетители Международной книжной выставки в Минске?

18 февраля 2021 13:32
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Новости Беларуси. Почти три сотни экспонентов из более чем 20 стран. Открылась XXVIII Международная книжная выставка-ярмарка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Порадовали белорусские издательства». Что думают посетители Международной книжной выставки в Минске?-1

Анастасия Ярощик-Корниенко, корреспондент:
Здесь очень много книг и изданий, более пяти тысяч разных жанров и направлений. Нашли ли свою книгу и первые впечатления посетителей выставки мы узнаем прямо сейчас.

«Порадовали белорусские издательства». Что думают посетители Международной книжной выставки в Минске?-4

– Скажите, каковы впечатления? 
– Нравится все очень. Увидели интересующие нас книги и отметили для себя много новинок, очень понравилось.

«Порадовали белорусские издательства». Что думают посетители Международной книжной выставки в Минске?-7

– Что привело на выставку вас сегодня? 
– Мы захотели окунуться в атмосферу, увидеть новинки своими глазами, показать детям разнообразие книг и литературы. Очень порадовали белорусские издательства: «Адукацыя і выхаванне», «Звязда». Много книг на белорусском языке. Прививаем детям любовь к нашему белорусскому языку с ранних лет. 
– Дети читают? 
– Читают и очень много, книг дома большое количество.

«Порадовали белорусские издательства». Что думают посетители Международной книжной выставки в Минске?-10

– Какие сказки тебе нравится читать? 
– Про котиков.

# Выставки в Минске # общество # Анастасия Ярощик-Корниенко # Фотофакт

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