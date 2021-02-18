«Порадовали белорусские издательства». Что думают посетители Международной книжной выставки в Минске?

Новости Беларуси. Почти три сотни экспонентов из более чем 20 стран. Открылась XXVIII Международная книжная выставка-ярмарка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Анастасия Ярощик-Корниенко, корреспондент:

Здесь очень много книг и изданий, более пяти тысяч разных жанров и направлений. Нашли ли свою книгу и первые впечатления посетителей выставки мы узнаем прямо сейчас.

– Скажите, каковы впечатления?

– Нравится все очень. Увидели интересующие нас книги и отметили для себя много новинок, очень понравилось.

– Что привело на выставку вас сегодня?

– Мы захотели окунуться в атмосферу, увидеть новинки своими глазами, показать детям разнообразие книг и литературы. Очень порадовали белорусские издательства: «Адукацыя і выхаванне», «Звязда». Много книг на белорусском языке. Прививаем детям любовь к нашему белорусскому языку с ранних лет.

– Дети читают?

– Читают и очень много, книг дома большое количество.