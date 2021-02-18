Увесистый «Падарунак» на 2,5 килограмма. Какой сувенир можно увезти из хлебозавода в Молодечно?

Новости Беларуси. Один из самых популярных сувениров из Молодечно – вот такой увесистый, почти на два с половиной килограмма, «Падарунак», сообщили в программе «Центральный регион» на СТВ.
Новости Беларуси. Один из самых популярных сувениров из Молодечно – вот такой увесистый, почти на два с половиной килограмма, «Падарунак», сообщили в программе «Центральный регион» на СТВ.
Инна Казакевич, инженер-технолог первой категории Молодечненского хлебозавода:
Он вырабатывается такого большого развеса, 2,4 килограмма, потому что хлеба, которые вырабатываются в более большом объеме, более ароматные, вкусные, более длительный процесс выпечки, брожения, больше накапливается вкусоароматических веществ. Данный хлеб «Маладзечненскі падарунак» является нашей визитной карточкой.
В ассортименте хлеб на любой вкус – разной текстуры, светлый, темный. Удивляют и добавки.
Инна Казакевич:
Также у нас вырабатываются хлеба с добавлением сухофруктов. В данном случае, это хлеб «Тропический», здесь добавляются курага, изюм и чернослив.
– По форме на коврижку похоже.
– Да, он вырабатывается большими формовыми, развес тоже 2,4 килограмма, нарезается на шесть частей и пакуется по 0,4 килограмма.
– А вы ближе к своим белорусским рецептам, с использованием того, что растет у нас? Не хотелось замахнуться на чиабатту, багет, лаваш?
– Мы пробовали чиабатту, но почему-то у нас сильно не приживается. Хочу отметить, что у нас не обделены люди, которые ведут здоровый образ жизни. У нас сравнительно неплохая линейка диетических, обогащенных хлебов. В частности, я хочу отметить наш хлебушек «Хуторок» зерновой обеденный, он с добавлением цельного зерна.
– И посыпано овсяными хлопьями?
– Да, посыпается овсяными хлопьями, он очень полезный, обогащен пищевыми волокнами.
Яна Шипко, корреспондент:
И хотя репортаж у нас про хлеб, на десерт покажу нашим зрителям вот такие чудесные букеты. Не поверите – они тоже съедобные, сделаны из мастики. Это шедевры от кондитеров предприятия.
Тесто замешивалось вручную, а в смену выпускали 1 600 килограммов хлеба. История Молодечненского хлебозавода (читайте далее).