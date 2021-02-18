Увесистый «Падарунак» на 2,5 килограмма. Какой сувенир можно увезти из хлебозавода в Молодечно?

Новости Беларуси. Один из самых популярных сувениров из Молодечно – вот такой увесистый, почти на два с половиной килограмма, «Падарунак», сообщили в программе « Центральный регион » на СТВ.

Инна Казакевич, инженер-технолог первой категории Молодечненского хлебозавода: Он вырабатывается такого большого развеса, 2,4 килограмма, потому что хлеба, которые вырабатываются в более большом объеме, более ароматные, вкусные, более длительный процесс выпечки, брожения, больше накапливается вкусоароматических веществ. Данный хлеб «Маладзечненскі падарунак» является нашей визитной карточкой.

Инна Казакевич:

Также у нас вырабатываются хлеба с добавлением сухофруктов. В данном случае, это хлеб «Тропический», здесь добавляются курага, изюм и чернослив.

– По форме на коврижку похоже.

– Да, он вырабатывается большими формовыми, развес тоже 2,4 килограмма, нарезается на шесть частей и пакуется по 0,4 килограмма.

– А вы ближе к своим белорусским рецептам, с использованием того, что растет у нас? Не хотелось замахнуться на чиабатту, багет, лаваш?