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Увесистый «Падарунак» на 2,5 килограмма. Какой сувенир можно увезти из хлебозавода в Молодечно?

18 февраля 2021 11:00
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Новости Беларуси. Один из самых популярных сувениров из Молодечно – вот такой увесистый, почти на два с половиной килограмма, «Падарунак», сообщили в программе «Центральный регион» на СТВ.  

Увесистый «Падарунак» на 2,5 килограмма. Какой сувенир можно увезти из хлебозавода в Молодечно?-1

Инна Казакевич, инженер-технолог первой категории Молодечненского хлебозавода:
Он вырабатывается такого большого развеса, 2,4 килограмма, потому что хлеба, которые вырабатываются в более большом объеме, более ароматные, вкусные, более длительный процесс выпечки, брожения, больше накапливается вкусоароматических веществ. Данный хлеб «Маладзечненскі падарунак» является нашей визитной карточкой.

Увесистый «Падарунак» на 2,5 килограмма. Какой сувенир можно увезти из хлебозавода в Молодечно?-4

В ассортименте хлеб на любой вкус – разной текстуры, светлый, темный. Удивляют и добавки.

Увесистый «Падарунак» на 2,5 килограмма. Какой сувенир можно увезти из хлебозавода в Молодечно?-7

Инна Казакевич:
Также у нас вырабатываются хлеба с добавлением сухофруктов. В данном случае, это хлеб «Тропический», здесь добавляются курага, изюм и чернослив.

– По форме на коврижку похоже.
– Да, он вырабатывается большими формовыми, развес тоже 2,4 килограмма, нарезается на шесть частей и пакуется по 0,4 килограмма.
– А вы ближе к своим белорусским рецептам, с использованием того, что растет у нас? Не хотелось замахнуться на чиабатту, багет, лаваш?

Увесистый «Падарунак» на 2,5 килограмма. Какой сувенир можно увезти из хлебозавода в Молодечно?-10

– Мы пробовали чиабатту, но почему-то у нас сильно не приживается. Хочу отметить, что у нас не обделены люди, которые ведут здоровый образ жизни. У нас сравнительно неплохая линейка диетических, обогащенных хлебов. В частности, я хочу отметить наш хлебушек «Хуторок» зерновой обеденный, он с добавлением цельного зерна.
– И посыпано овсяными хлопьями?
– Да, посыпается овсяными хлопьями, он очень полезный, обогащен пищевыми волокнами.

Увесистый «Падарунак» на 2,5 килограмма. Какой сувенир можно увезти из хлебозавода в Молодечно?-13

Яна Шипко, корреспондент:
И хотя репортаж у нас про хлеб, на десерт покажу нашим зрителям вот такие чудесные букеты. Не поверите – они тоже съедобные, сделаны из мастики. Это шедевры от кондитеров предприятия.

Тесто замешивалось вручную, а в смену выпускали 1 600 килограммов хлеба. История Молодечненского хлебозавода (читайте далее).

# Предприятия Беларуси # общество # Инна Казакевич # Яна Шипко # Фотофакт

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