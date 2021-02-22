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За сутки в Беларуси выявлены 1 144 пациента с коронавирусом

22 февраля 2021 10:10
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Новости Беларуси. За последние сутки в Беларуси выявлены 1 144 пациента с COVID-19. Минздрав озвучил последнею статистику заболеваемости в нашей стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За сутки в Беларуси выявлены 1 144 пациента с коронавирусом-1

Всего с начала пандемии в Беларуси зарегистрированы 279 456 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели – 269 428. За последние сутки поправились 898 пациентов.

За весь период распространения инфекции на территории страны умер 1 921 пациент с выявленной коронавирусной инфекцией.

# Коронавирус # общество # Фотофакт

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