Прямой эфир

Отработали три сценария наводнения. Учения МЧС прошли в Пуховичском районе

22 февраля 2021 13:57
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Своевременная подготовка. В Пуховичском районе МЧС провело учения на случай наводнения, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Отработали три сценария наводнения. Учения МЧС прошли в Пуховичском районе-1

Службы совместно со спасателями отработали сразу три истории-легенды. По одной из них температура резко пошла вверх, на реке началось движение крупных льдин, которые повредили опору моста. По второй – возникли проблемы с водоснабжением, а по третьей – с газом. Поэтому службам необходимо было действовать сразу по нескольким направлениям, быстро и качественно решать проблемы.

Отработали три сценария наводнения. Учения МЧС прошли в Пуховичском районе-4

Справились на отлично. Кстати, такие учения проводятся каждый год вне зависимости от погоды.

# МЧС Беларуси # общество # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
За сутки в Беларуси выявлены 1 144 пациента с коронавирусом
22 февраля 2021 10:10

За сутки в Беларуси выявлены 1 144 пациента с коронавирусом

Александр Лукашенко и Владимир Путин встретятся в Сочи на высоте 1389 метров над уровнем моря
22 февраля 2021 10:08

Александр Лукашенко и Владимир Путин встретятся в Сочи на высоте 1389 метров над уровнем моря

Уезжают, чтобы просто сменить картинку. Как белорусы путешествуют в период пандемии?
22 февраля 2021 10:04

Уезжают, чтобы просто сменить картинку. Как белорусы путешествуют в период пандемии?