Отработали три сценария наводнения. Учения МЧС прошли в Пуховичском районе

Службы совместно со спасателями отработали сразу три истории-легенды. По одной из них температура резко пошла вверх, на реке началось движение крупных льдин, которые повредили опору моста. По второй – возникли проблемы с водоснабжением, а по третьей – с газом. Поэтому службам необходимо было действовать сразу по нескольким направлениям, быстро и качественно решать проблемы.