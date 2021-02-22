Отработали три сценария наводнения. Учения МЧС прошли в Пуховичском районе

Новости Беларуси. Своевременная подготовка. В Пуховичском районе МЧС провело учения на случай наводнения, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Новости Беларуси. Своевременная подготовка. В Пуховичском районе МЧС провело учения на случай наводнения, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Службы совместно со спасателями отработали сразу три истории-легенды. По одной из них температура резко пошла вверх, на реке началось движение крупных льдин, которые повредили опору моста. По второй – возникли проблемы с водоснабжением, а по третьей – с газом. Поэтому службам необходимо было действовать сразу по нескольким направлениям, быстро и качественно решать проблемы.
Справились на отлично. Кстати, такие учения проводятся каждый год вне зависимости от погоды.