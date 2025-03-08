К празднику 8 Марта в Белстате составили портрет современной белоруски

Сегодняшний праздник появился как день солидарности женщин в борьбе за равные права, но со временем он наполнился новыми смыслами. Этот день ассоциируется в первую очередь с весной, женственностью и красотой, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По данным Белстата, в нашей стране проживают почти пять миллионов женщин. В преддверии праздника специалисты ведомства составили портрет современной белоруски. Образованна, умна, работает и воспитывает детей. Средний возраст – 44 года. Кроме того, цифры статистики подтверждают, что жительницы нашей страны крайне трудолюбивы. Чаще всего работают врачами, педагогами и находят свое признание в сфере услуг, а еще нередко продолжают работать на пенсии. И, кстати, каждый второй руководитель в Беларуси – женщина.

Инна Коношонок, начальник главного управления статистики уровня жизни населения и обследований домашних хозяйств Белстата:

Интересен факт, что по итогам 2024 года в структуре занятых в этих видах экономической деятельности доля женщин составила 84,2 %, то есть одинаковая доля. Около 30 % белорусок в возрасте 16 лет и старше в свободное от работы и учебы время уделяют внимание спорту. При этом половина из них занимаются физическими упражнениями и спортом 4 и более раз в неделю.