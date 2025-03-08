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Узнали, как мужчины поздравляют своих дам с 8 Марта – опрос

08 марта 2025 07:55
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С самого утра мужчины выстроились в очереди у цветочных прилавков, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сегодня они спешат поздравить своих милых дам. Главный подарок – конечно, букет весенних цветов.

Узнали, как мужчины поздравляют своих дам с 8 Марта – опрос-2

Женщины – это самое прекрасное, что есть в этом мире. Они дарят нам любовь. Мы будем поздравлять всех наших любимых женщин. Супругу буду поздравлять, доченьку буду поздравлять, маму будем поздравлять и учителя.

Узнали, как мужчины поздравляют своих дам с 8 Марта – опрос-4

8 Марта – это такой цветущий максимально день, где можно поздравлять шикарных женщин. Все женщины по-своему прекрасны. Особенно, как говорится, своя, родная. 

Узнали, как мужчины поздравляют своих дам с 8 Марта – опрос-6

Не только в этот день нужно поздравлять своих родных, но и ежедневно говорить своим любимым, что они очень красивые, прекрасные, и все, что мы можем для них сделать, мы будем делать.

Цветочные ярмарки будут работать до позднего вечера. Только в столице торговля организована на 180 площадках.

# 8 Марта

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