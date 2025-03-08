Узнали, как мужчины поздравляют своих дам с 8 Марта – опрос

С самого утра мужчины выстроились в очереди у цветочных прилавков, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сегодня они спешат поздравить своих милых дам. Главный подарок – конечно, букет весенних цветов.

Женщины – это самое прекрасное, что есть в этом мире. Они дарят нам любовь. Мы будем поздравлять всех наших любимых женщин. Супругу буду поздравлять, доченьку буду поздравлять, маму будем поздравлять и учителя.

8 Марта – это такой цветущий максимально день, где можно поздравлять шикарных женщин. Все женщины по-своему прекрасны. Особенно, как говорится, своя, родная.

Не только в этот день нужно поздравлять своих родных, но и ежедневно говорить своим любимым, что они очень красивые, прекрасные, и все, что мы можем для них сделать, мы будем делать.

Цветочные ярмарки будут работать до позднего вечера. Только в столице торговля организована на 180 площадках.