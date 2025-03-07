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Лазуткин: чем сильнее будет хаос в США, тем лучше для России

07 марта 2025 18:52
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«Азаренок.Напрямую» на «Соловьев.LIVE». В гостях политолог Андрей Лазуткин.

Лазуткин: чем сильнее будет хаос в США, тем лучше для России-1

Андрей Лазуткин, политолог:
Мы с вами еще до выборов американских говорили, что нам выгоден не сам Трамп, который наш не друг ни разу, выгоден просто хаос внутри США. Как этот хаос будет реализовываться: через невыполнение обещаний, через какие-то новые покушения, через BLM, когда выводили нацгвардию в отдельные штаты американские. Такого не было никогда с момента войны, когда японцев рассаживали по лагерям, вот эти интернирования проводили. Тем не менее, все это происходило при Трампе в первый срок. То ли еще будет. И чем будет сильнее этот хаос, тем, наверное, все-таки для России лучше. А не просто сделка, не просто разработка в Арктике чего-то, не просто замирение Зеленского, который ненавидит Россию.

Как вы с ним что будете подписывать? Завтра он переизберется на выборах. К чему вернется ситуация через полгода? Нам это, белорусам, непонятно, но я думаю, наш президент с Владимиром Владимировичем все это скоро обсудят. Запланирована встреча наших президентов. Я думаю, что точка зрения по Трампу, по Палестине, по Украине — все это будет совмещено, обсуждаться. Я думаю, что к какому-то консенсусу наши руководители придут.

# Международная политика # Андрей Лазуткин # Григорий Азаренок

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