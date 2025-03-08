Александр Лукашенко поздравил белорусок с 8 Марта

Теплые слова звучат сегодня в адрес миллионов женщин по всей планете. На календаре 8 Марта – особый праздник для прекрасной половины человечества. Этот день наполнен любовью и улыбками наших мам, бабушек, сестер, а каждый белорусский дом – особым праздничным настроением и ароматом весенних цветов, это подчеркнул Александр Лукашенко в своем поздравлении в адрес соотечественниц, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«8 Марта – это прекрасный повод выразить огромную признательность нашим женщинам за доброту, заботу и душевное тепло, которыми вы окружаете родных и близких. Вы олицетворяете собой Беларусь – красивую, сильную, устремленную в счастливое будущее. Вдохновляете нас, мужчин, на новые свершения во имя своей страны и воплощение в жизнь самых смелых идей и задумок. Александр Лукашенко пожелал всем белорусским женщинам крепкого здоровья, благополучия и безграничного счастья. Пусть каждый день приносит радость и незабываемые впечатления», – говорится в поздравлении Президента.