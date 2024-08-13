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К новому учебному году свыше 20 тыс. многодетных семей Минской области получат матпомощь

13 августа 2024 19:08
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Свыше 20 тысяч многодетных семей Минской области получат материальную помощь для подготовки к школе, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. На это выделено около 5 миллионов рублей.

К новому учебному году свыше 20 тыс. многодетных семей Минской области получат матпомощь-1

В Дзержинском районе такой вид господдержки получат более 1,1 тысячи многодетных семей, где воспитываются свыше 2,5 тысячи школьников. Также в районе проходят благотворительные акции. Помощь оказывают малообеспеченным, неполным и семьям с детьми-инвалидами. Сейчас в районе проходит акция «Скоро в школу». Присоединиться может любой желающий. Для этого в территориальном центре и в одном из торговых объектов райцентра установлен специальный бокс для сбора школьных принадлежностей.

К новому учебному году свыше 20 тыс. многодетных семей Минской области получат матпомощь-4

Виктория Романович, директор Дзержинского территориального центра социального обслуживания населения:
В нашем районе уже получили эту помощь 838 семей на 1691 школьника. Бюджетом затрачено более 219 тысяч. В нашем районе есть акция для деток из малообеспеченных семей, которую мы проводим вместе с байкерами Дзержинского района. Мы собираем вместе канцелярские товары и потом байкеры красиво (с сотрудниками центра) на мотоциклах приезжают в отдаленные населенные пункты, вручают детям канцтовары.

К новому учебному году свыше 20 тыс. многодетных семей Минской области получат матпомощь-7

Напомним, единовременную материальную помощь к учебному году получают семьи, воспитывающие трех и более детей. Единовременная выплата предоставляется вне зависимости от дохода родителей. В этом году она составляет почти 130 рублей на одного ребенка.

# Государственная социальная политика # общество # Виктория Романович

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