Нелёгкий труд аграриев – с какими трудностями сталкиваются хлеборобы на уборочной?

Общереспубликанский каравай тяжелеет с каждым днем. В стране намолотили более 7 миллионов тонн зерна с учетом рапса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Так, к двум миллионам тонн приближаются хлеборобы Минской области. В тройке лидеров – Гродненский и Брестский регионы. Меньше всего пока на счету у аграриев Витебщины, но здесь уже преодолели планку в полмиллиона тонн.

На хлебной ниве легко не бывает: свои условия диктует погода. Потому используют каждую погожую минуту. Экипажи трудятся в темпе и достигают поставленных целей. Убрать качественно и без потерь помогает современная техника. Как проходит битва за урожай в разных уголках нашей страны – в репортаже корреспондентов СТВ. Сегодня, 13 августа, в агрокомплексе «Возрождение» под Витебском чествовали первого в области механизатора, который намолотил 2 тысячи тонн зерна. Первого в области двухтысячника чествовали в хозяйстве под Витебском – подробности здесь.

Работа в полях напряженная: аграрии используют каждую погожую минуту. Хлеборобы Витебской области преодолели планку в полмиллиона тонн – и это только половина от намеченного. В эти дни в агрокомплексе «Возрождение» с площади более чем 100 гектаров активно убирают яровой рапс. Параллельно в хозяйстве заканчивают сев озимых культур и готовят почву под новый урожай пшеницы.

Евгений Чекан, главный агроном агрокомплекса «Возрождение» ОАО «Витебская бройлерная птицефабрика»:

Помимо ярового рапса, у нас убрана уже на 100 % озимая пшеница, убран ячмень – 91 %, осталась яровая пшеница в размере 65 гектаров, в принципе, объемы небольшие.

В Гродненской области уборочная на финишной прямой, пройдено свыше 94 % площадей зерновых и зернобобовых. Намолотили под 1 миллион 400 тысяч тонн зерна. В частности, в Свислочском районе дожинают последние гектары полей. В сельхозпредприятии «ВМК-АГРО» финальную точку золотой жатвы поставят уже завтра. Подробности в сюжете.

Павел Осиевский, начальник участка в растениеводстве сельхозпредприятия «ВМК-АГРО»:

Урожайность довольно высокая. Очень даже интересно, потому что сельское хозяйство, оно такое, что его нужно познавать.

Завершают уборку зерновых и в Брестской области – там обмолотили 99,9 % площадей. Средняя урожайность в пределах 40 центнеров с гектара, рекордная – больше 70.

Сергей Мурин, заместитель председателя комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Брестского облисполкома:

500 гектаров всего лишь на сегодняшний день, из которых 400 гектаров – в Беловежском, Каменецком районах. Люпин белый, который еще нужен для уборки, максимум 2-3 дня – и уборка на этом зерновых и зернобобовых культур на Брестчине будет завершена. Сегодня ведется активно сдача реализации зерна за счет государственного заказа.

Развитию сельского хозяйства в стране – самое пристальное внимание со стороны Президента. Но даже несмотря на это, в ряде районов до сих пор не хватает элементарного порядка. В других – хромает систематизация процессов. Без четкого плана отдача даже хороших плодородных земель не соответствует потенциалу. Глава государства видит картину целиком, потому оправданий по результатам уборочной не будет. Особенно не получится сетовать на погоду.

– Сегодня у нас убирается пшеница. К сожалению, погода напрягает немножко.

– Погода идеальная. Ну что, надо же сеять.

– Мы не жалуемся. 55 % убрали. 58,6 средняя урожайность. Пшеница дает по 75, по 72 центнера. Озимый ячмень мы убрали – 48 центнеров дал. Ячмени яровые где-то тоже 48-50 дают. Тритикале где-то около 60. Я думаю, что мы порядка 38 тысяч тонн зерна в этом году получим.

– Этого достаточно для поголовья?

– Я уже думаю, как продавать.

Общереспубликанский каравай тяжелеет с каждым днем. В стране намолотили более 7 миллионов тонн зерна с учетом рапса. В этом году Беларусь рассчитывает на хороший урожай.

Владимир Гракун, заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:

Нам помогают и Вооруженные Силы, помогают промышленные предприятия. Помогают в том, что нехватка механизаторов, которая была более 2 тысяч, мы получили их из учебных заведений, из сельхозпредприятий. Они ежегодно участвуют, знают свою работу, знают свою технику.