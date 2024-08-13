Александр Турчин представил нового руководителя Любанского райисполкома

Активизировать работу руководящей вертикали и придать импульс развитию горнодобывающей промышленности. Такая задача стоит перед новым председателем Любанского райисполкома, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Им стал Виталий Платун. Накануне глава государства согласовал его на эту должность. А сегодня на внеочередной сессии районного Совета депутатов губернатор Минской области Александр Турчин представил коллективу нового руководителя региона. Кандидатуру Виталия Викторовича единогласно утвердили. До назначения он работал первым заместителем председателя Слуцкого райисполкома – курировал сферу агропромышленного комплекса.

Виталий Платун, председатель Любанского райисполкома:

Любанский регион – это все-таки аграрный регион, поэтому мои цели и задачи будут направлены на то, чтобы развивать, скажу честно, поднимать сельское хозяйство в этом регионе, но и в целом, социальная сфера в том числе.