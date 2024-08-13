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Александр Турчин представил нового руководителя Любанского райисполкома

13 августа 2024 19:02
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Активизировать работу руководящей вертикали и придать импульс развитию горнодобывающей промышленности. Такая задача стоит перед новым председателем Любанского райисполкома, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Александр Турчин представил нового руководителя Любанского райисполкома-1

Им стал Виталий Платун. Накануне глава государства согласовал его на эту должность. А сегодня на внеочередной сессии районного Совета депутатов губернатор Минской области Александр Турчин представил коллективу нового руководителя региона. Кандидатуру Виталия Викторовича единогласно утвердили. До назначения он работал первым заместителем председателя Слуцкого райисполкома – курировал сферу агропромышленного комплекса.

Александр Турчин представил нового руководителя Любанского райисполкома-4

Виталий Платун, председатель Любанского райисполкома:
Любанский регион – это все-таки аграрный регион, поэтому мои цели и задачи будут направлены на то, чтобы развивать, скажу честно, поднимать сельское хозяйство в этом регионе, но и в целом, социальная сфера в том числе.

Александр Турчин представил нового руководителя Любанского райисполкома-7

Недавно в Любанском районе реализовали новый крупный проект – построили Нежинский горно-обогатительный комбинат. Сейчас перед руководством региона стоит задача широко развивать эту сферу. Благодаря вводу такого объекта райцентр должен стать второй столицей шахтеров.

# Отставки и назначения в Беларуси # общество # Александр Турчин

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