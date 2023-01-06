«К нам приехали гости из разных стран». Православные верующие готовятся встретить Рождество

Новости Беларуси. Православный мир готовится встретить один из главных христианских праздников – Рождество, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 6 января у верующих Сочельник. Завершается 40-дневный пост, идут главные приготовления к празднику. Храмы украшены елями и гирляндами.

Тысячи прихожан приходят помолиться, ведь день сегодня особенный. А вот в Свято-Елисаветинском монастыре в преддверии Рождества Христова традиционно начался духовный фестиваль «Радость». Монастыри, храмы и ремесленники из многих стран представляют здесь свои изделия. Это иконы, редкая литература и расписанная вручную посуда.

Монахиня Анна, насельница Свято-Елисаветинского монастыря:

Этот вертеп можно сложить вот так и под елочку поставить. Допустим, вот этот вертеп можно раскрасить очень красиво. И когда дети всей семьей с мамой и папой это делают, получается такой заряд бодрости, радости.

Монахиня Гликерия, насельница Свято-Елисаветинского монастыря:

В этом году к нам приехали гости из разных стран: из Сирии, Сербии, из Палестины, из Греции, из России. И, конечно, много приходов и храмов Беларуси. И каждый представляет свою продукцию, созданную с молитвой и любовью.