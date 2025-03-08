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Когда наступит мир в Украине и новые лица в правительстве. Анонс «Недели» на СТВ

08 марта 2025 16:59
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О наиболее заметных событиях уходящих семи дней расскажем в итоговой программе «Неделя».

Когда наступит мир в Украине и новые лица в правительстве. Анонс «Недели» на СТВ-2

Не пропустите, воскресенье, 9 марта, в 19:30.

# Государственная политика

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