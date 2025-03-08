Когда наступит мир в Украине и новые лица в правительстве. Анонс «Недели» на СТВ

О наиболее заметных событиях уходящих семи дней расскажем в итоговой программе «Неделя».
Не пропустите, воскресенье, 9 марта, в 19:30.
Соответствующий проект одобрил Михаил Мишустин.
В комментариях к интервью пользователи подчеркивают откровенность белорусского лидера.
Добраться до точек с цветами сегодня было непросто. Всеобъемлющее желание поздравить создало в столице пробки.
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