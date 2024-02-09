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К марафону «Мы вместе. Нас миллионы!» присоединились сотрудники минских пищевых предприятий

09 февраля 2024 17:54
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Сотрудники минских пищевых предприятий присоединились к культурно-патриотической акции «Мы вместе. Нас миллионы!», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

К марафону «Мы вместе. Нас миллионы!» присоединились сотрудники минских пищевых предприятий-1

Вместе с экспертами обсудили актуальные для страны темы. В частности, поговорили об особенностях предстоящей электоральной кампании. А в завершении встречи для работников предприятия с концертной программой выступили артисты белорусской эстрады.

К марафону «Мы вместе. Нас миллионы!» присоединились сотрудники минских пищевых предприятий-4

Игорь Шустов, генеральный директор предприятия:
Значимое событие для каждого не только работника, для каждого гражданина. Это не только конституционное право каждого человека, но это его обязанность. Я это всегда доносил своим работникам, это мое личное убеждение, поэтому я так думаю, что мы примем активное участие.

К марафону «Мы вместе. Нас миллионы!» присоединились сотрудники минских пищевых предприятий-7

Напомним, марафон продлится до 23 февраля. И охватит более 50 организаций, предприятий и учреждений столицы.

# Выборы в Беларуси # общество # Игорь Шустов # Новости Минска и Минской области

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