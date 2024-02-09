К марафону «Мы вместе. Нас миллионы!» присоединились сотрудники минских пищевых предприятий

Сотрудники минских пищевых предприятий присоединились к культурно-патриотической акции «Мы вместе. Нас миллионы!», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Сотрудники минских пищевых предприятий присоединились к культурно-патриотической акции «Мы вместе. Нас миллионы!», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Вместе с экспертами обсудили актуальные для страны темы. В частности, поговорили об особенностях предстоящей электоральной кампании. А в завершении встречи для работников предприятия с концертной программой выступили артисты белорусской эстрады.
Игорь Шустов, генеральный директор предприятия:
Значимое событие для каждого не только работника, для каждого гражданина. Это не только конституционное право каждого человека, но это его обязанность. Я это всегда доносил своим работникам, это мое личное убеждение, поэтому я так думаю, что мы примем активное участие.
Напомним, марафон продлится до 23 февраля. И охватит более 50 организаций, предприятий и учреждений столицы.