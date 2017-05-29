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К иконе за 30 минут: прихожане Минска отправились в первый авиарейс на молебен в Будславский костел

29 мая 2017 13:42
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Новости Беларуси. Прихожане столицы отправились в первый авиарейс на молебен в Будславский костел. Если ехать на машине, то нужно потратить не менее двух часов. А если по воздуху, то максимум 30 минут, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

К иконе за 30 минут: прихожане Минска отправились в первый авиарейс на молебен в Будславский костел-1

Будславский храм – одна из самых знаменитых храмов Беларуси, туда ежегодно католики со всего мира совершают паломничество к иконе Святой Матери Будславской. Поэтому маршрут выбран неслучайно.

# общество # Иконы

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