К иконе за 30 минут: прихожане Минска отправились в первый авиарейс на молебен в Будславский костел

Новости Беларуси. Прихожане столицы отправились в первый авиарейс на молебен в Будславский костел. Если ехать на машине, то нужно потратить не менее двух часов. А если по воздуху, то максимум 30 минут, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.