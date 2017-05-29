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Областной форум детских и молодежных инициатив «Неман собирает друзей» прошел в Столбцовском районе

29 мая 2017 13:39
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Новости Беларуси. Областной форум детских и молодежных инициатив прошел в Столбцовском районе. Мероприятие собрало более 300 человек: отличников учебы и спорта, лидеров молодежного движения, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Областной форум детских и молодежных инициатив «Неман собирает друзей» прошел в Столбцовском районе-1

Финалом форума стал диалог «Открытый формат», в ходе которого ребята смогли задать волнующие вопросы представителям власти и депутатам.

# общество # Государственная политика в сфере воспитания детей и молодежи

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