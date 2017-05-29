Областной форум детских и молодежных инициатив «Неман собирает друзей» прошел в Столбцовском районе

Новости Беларуси. Областной форум детских и молодежных инициатив прошел в Столбцовском районе. Мероприятие собрало более 300 человек: отличников учебы и спорта, лидеров молодежного движения, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Новости Беларуси. Областной форум детских и молодежных инициатив прошел в Столбцовском районе. Мероприятие собрало более 300 человек: отличников учебы и спорта, лидеров молодежного движения, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Финалом форума стал диалог «Открытый формат», в ходе которого ребята смогли задать волнующие вопросы представителям власти и депутатам.