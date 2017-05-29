Прямой эфир

Школа молодого ученого начала работать в НАН Беларуси

29 мая 2017 13:39
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Школа молодого ученого начала работать в Национальной академии наук. На протяжении недели более сотни специалистов пройдут курс лекций, тренингов и мастер-классов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ведущие профессора страны раскроют секреты своей работы, расскажут, каким образом воплотить уникальные идеи в реальность и как получить финансовую помощь на реализацию проекта.

Школа молодого ученого начала работать в НАН Беларуси-1

Татьяна Плиско, организатор школы молодого ученого:
Чтобы провести исследование, нужно найти сначала финансирование. Затем уметь собрать команду, которая будет выполнять. Уметь распределить работу  так, чтобы группа работала эффективно. Далее необходимо свои результаты презентовать, опубликовать. Всему этому мы учим в школе молодого ученого.

«Ученый под ключ». О популярности этого проекта говорит тот факт, что регистрация участников была закончена досрочно. На имеющиеся 70 мест было набрано 120 слушателей.

# общество # Белорусская наука

Другие новости рубрики

Все новости
С «Линии Сталина» на 30 км: велопробег спасателей Минской области прошел 29 мая
29 мая 2017 13:37

С «Линии Сталина» на 30 км: велопробег спасателей Минской области прошел 29 мая

«Чтобы найти общий язык с детьми, я с ними рисую»: интервью детского хирурга Вячеслава Игнатенко
29 мая 2017 12:37

«Чтобы найти общий язык с детьми, я с ними рисую»: интервью детского хирурга Вячеслава Игнатенко

Президент о праздновании Дня Независимости: коль мы решили проводить парад, он должен быть настоящим парадом, впечатляющим
29 мая 2017 10:51

Президент о праздновании Дня Независимости: коль мы решили проводить парад, он должен быть настоящим парадом, впечатляющим