Школа молодого ученого начала работать в НАН Беларуси

Новости Беларуси. Школа молодого ученого начала работать в Национальной академии наук. На протяжении недели более сотни специалистов пройдут курс лекций, тренингов и мастер-классов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ведущие профессора страны раскроют секреты своей работы, расскажут, каким образом воплотить уникальные идеи в реальность и как получить финансовую помощь на реализацию проекта.

Татьяна Плиско, организатор школы молодого ученого:

Чтобы провести исследование, нужно найти сначала финансирование. Затем уметь собрать команду, которая будет выполнять. Уметь распределить работу так, чтобы группа работала эффективно. Далее необходимо свои результаты презентовать, опубликовать. Всему этому мы учим в школе молодого ученого.

«Ученый под ключ». О популярности этого проекта говорит тот факт, что регистрация участников была закончена досрочно. На имеющиеся 70 мест было набрано 120 слушателей.