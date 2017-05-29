С «Линии Сталина» на 30 км: велопробег спасателей Минской области прошел 29 мая

Новости Беларуси. Пересели с машин на велосипеды. Две сотни спасателей столичного региона приняли участие в велопробега. Старт дали на «Линии Сталина» и «накрутили» 30 километров. Финишировали в Дзержинском районе, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.