С «Линии Сталина» на 30 км: велопробег спасателей Минской области прошел 29 мая

Новости Беларуси. Пересели с машин на велосипеды. Две сотни спасателей столичного региона приняли участие в велопробега. Старт дали на «Линии Сталина» и «накрутили» 30 километров. Финишировали в Дзержинском районе, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Закончился велопробег спортивными играми для всей семьи, костром и песнями под гитару. Такой активный отдых для спасателей – не новинка. Лыжные гонки, сплавы по реке, хоккейные турниры – спортивные соревнования регулярно собирают любителей здорового образа жизни.