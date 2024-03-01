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К 8 Марта «Белпочта» проведёт праздничную акцию

01 марта 2024 07:35
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Подарить весенний комплимент самым дорогим и близким. В преддверии Международного женского дня «Белпочта» предлагает всем желающим принять участие в праздничной акции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

К 8 Марта «Белпочта» проведёт праздничную акцию-1

5 марта в некоторых отделениях можно будет подписать поздравительные открытки и отправить их адресатам по всей Беларуси бесплатно. Расходы по доставке на себя возьмет оператор.

В Минске акция пройдет по двум адресам: в Главпочтамте, с 10 до 12 и с 17 до 19 часов, и в отделении № 60 на улице Вокзальной – с 17 до 19. Красочные открытки с душевными пожеланиями точно не оставят равнодушными, подарят положительные эмоции и теплые воспоминания.

# Почта Беларуси # общество

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