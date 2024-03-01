Свыше 10 тыс. жилых домов попали под строительную «амнистию» в 2023 году

Более 10 тысяч индивидуальных жилых домов приняли в эксплуатацию в упрощенном порядке за 2023 год. Речь о тех объектах, которые были построены или реконструированы гражданами на земельных участках, права на которые они получили до 1 сентября 2022-го, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По указу Президента местные исполнительные и распорядительные органы могут их принять в эксплуатацию без наличия разрешительной и проектной документации на строительство. По итогам 2023 года, общая площадь таких объектов составила более 725 тысяч квадратных метров, или 40 % от ввода всех индивидуальных жилых домов в целом по стране. Воспользоваться так называемой строительной амнистией белорусы могут до 1 января 2025 года.

Татьяна Василючек, начальник главного управления строительства и жилищной политики Министерства архитектуры и строительства Беларуси:

За 2023 год в упрощенном порядке было введено в эксплуатацию более 10 тысяч индивидуальных жилых домов. Больше всего таких домов введено на территории Минской области (порядка 4 000) и Брестской области (более 2 000).