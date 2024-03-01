Прямой эфир

Международные курсы для дегустаторов проходят в Институте мясо-молочной промышленности

01 марта 2024 07:19
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Повысить квалификацию и выйти на новый уровень мастерства. Международные курсы для дегустаторов молочной продукции проходят в Институте мясо-молочной промышленности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Международные курсы для дегустаторов проходят в Институте мясо-молочной промышленности-1

Здесь сотрудников обучают сенсорному анализу: как по вкусу и текстуре объективно оценивать свойства пищевых продуктов. Курсы пользуются популярностью у белорусских специалистов. К слову, и профессия дегустатора сейчас очень востребована.

Международные курсы для дегустаторов проходят в Институте мясо-молочной промышленности-4

Татьяна Джемига, заведующая пищевым инновационным центром Института мясо-молочной промышленности:
Одним из ключевых факторов качества пищевой продукции является их органолептические показатели. Поэтому повышение уровня подготовки специалистов-дегустаторов на сегодня – один из таких базовых принципов в обеспечении качества продукции на предприятиях пищевой промышленности.

Международные курсы для дегустаторов проходят в Институте мясо-молочной промышленности-7

Ирина Делицкая, старший научный сотрудник отдела сыроделия Всероссийского научно-исследовательского института маслоделия и сыроделия:
Чтобы оценить сенсорную систему, нужно выполнить ряд определенных тестов. Мы должны проверить, насколько эксперты чувствуют все шесть основных вкусов, и оценить, насколько они чувствуют запахи.

Международные курсы для дегустаторов проходят в Институте мясо-молочной промышленности-10

Обучающие курсы для работников пищевой промышленности в Институте проходят раз в квартал.

# Продукты питания # общество

Другие новости рубрики

Все новости
Свыше 10 тыс. жилых домов попали под строительную «амнистию» в 2023 году
01 марта 2024 06:45

Свыше 10 тыс. жилых домов попали под строительную «амнистию» в 2023 году

Психолог назвала одну из самых важных вещей в работе депутата
01 марта 2024 06:28

Психолог назвала одну из самых важных вещей в работе депутата

«Изучает иллюзии человека». Что такое философия сюцай?
29 февраля 2024 20:33

«Изучает иллюзии человека». Что такое философия сюцай?