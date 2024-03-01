Международные курсы для дегустаторов проходят в Институте мясо-молочной промышленности

Повысить квалификацию и выйти на новый уровень мастерства. Международные курсы для дегустаторов молочной продукции проходят в Институте мясо-молочной промышленности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Здесь сотрудников обучают сенсорному анализу: как по вкусу и текстуре объективно оценивать свойства пищевых продуктов. Курсы пользуются популярностью у белорусских специалистов. К слову, и профессия дегустатора сейчас очень востребована.

Татьяна Джемига, заведующая пищевым инновационным центром Института мясо-молочной промышленности:

Одним из ключевых факторов качества пищевой продукции является их органолептические показатели. Поэтому повышение уровня подготовки специалистов-дегустаторов на сегодня – один из таких базовых принципов в обеспечении качества продукции на предприятиях пищевой промышленности.

Ирина Делицкая, старший научный сотрудник отдела сыроделия Всероссийского научно-исследовательского института маслоделия и сыроделия:

Чтобы оценить сенсорную систему, нужно выполнить ряд определенных тестов. Мы должны проверить, насколько эксперты чувствуют все шесть основных вкусов, и оценить, насколько они чувствуют запахи.