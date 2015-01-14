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К 70-летию Великой Победы в Копыльском районном краеведческом музее открылась новая экспозиция

14 января 2015 15:00
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Новости Беларуси. К 70-летию Великой Победы в Копыльском районном краеведческом музее открылась новая экспозиция. Она посвящена партизанскому движению. «Лесные солдаты» во время войны на территории района вели беспощадную борьбу с врагом. Здесь действовали десятки подпольных организаций.

В экспозиции представлены экспонаты, найденные на месте боевых действий: самодельная граната, винтовка, гильзы, печатная машинка. 

Окунуться в атмосферу 70-летней давности посетителям музея помогает стилизованная землянка и подпольная школа. Уже сейчас здесь проходят открытые уроки для учащихся учреждений образования, где каждый школьник может заглянуть в прошлое и даже написать письмо прадеду, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

# общество # Музеи Минска # Андрей Летченя # Вячеслав Рыбак

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