К 56-й годовщине Карибского кризиса в посольстве Кубы в Минске прошло памятное мероприятие

Новости Беларуси. В шаге от ядерной войны. В Минске вспомнили события Карибского кризиса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 56 лет назад противостояние двух сверхдержав – США и Советского Союза – чуть не привело к третьей мировой.

На протяжении длительного времени Куба подвергалась военно-морской блокаде. В освободительной операции принимали участие советские войны-интернационалисты. В Беларуси осталось около 50 ветеранов – участников тех событий. Ежегодно они собираются вместе, чтобы почтить своих боевых товарищей.