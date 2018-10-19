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К 56-й годовщине Карибского кризиса в посольстве Кубы в Минске прошло памятное мероприятие

19 октября 2018 06:45
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Новости Беларуси. В шаге от ядерной войны. В Минске вспомнили события Карибского кризиса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 56 лет назад противостояние двух сверхдержав – США и Советского Союза – чуть не привело к третьей мировой.

К 56-й годовщине Карибского кризиса в посольстве Кубы в Минске прошло памятное мероприятие-1

На протяжении длительного времени Куба подвергалась военно-морской блокаде. В освободительной операции принимали участие советские войны-интернационалисты.

В Беларуси осталось около 50 ветеранов – участников тех событий. Ежегодно они собираются вместе, чтобы почтить своих боевых товарищей.

К 56-й годовщине Карибского кризиса в посольстве Кубы в Минске прошло памятное мероприятие-4

А сейчас повод для встречи двойной – во время церемонии ветеранов наградили памятными медалями к 100-летию Красной Армии.

К 56-й годовщине Карибского кризиса в посольстве Кубы в Минске прошло памятное мероприятие-7

К 56-й годовщине Карибского кризиса в посольстве Кубы в Минске прошло памятное мероприятие-9

К 56-й годовщине Карибского кризиса в посольстве Кубы в Минске прошло памятное мероприятие-11

 

# Беларусь-Куба # общество # Фотофакт

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