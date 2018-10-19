Приговор двум военнослужащим по делу о гибели рядового Коржича огласят 19 октября

Новости Беларуси. Громкое судебное разбирательство по делу о гибели в Печах рядового Коржича подходит к концу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 19 октября в Минске огласят приговор двум военнослужащим.

На скамье подсудимых – прапорщик и командир роты, в которой служил покончивший с собой солдат. Их обвиняют в превышении власти и применении физического насилия.

Среди потерпевших здесь и трое сержантов, которых непосредственно обвиняют в доведении до самоубийства Александра Коржича. Приговор им будет вынесен 5 ноября.