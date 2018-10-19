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Приговор двум военнослужащим по делу о гибели рядового Коржича огласят 19 октября

19 октября 2018 06:22
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Новости Беларуси. Громкое судебное разбирательство по делу о гибели в Печах рядового Коржича подходит к концу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 19 октября в Минске огласят приговор двум военнослужащим.

Приговор двум военнослужащим по делу о гибели рядового Коржича огласят 19 октября-1

На скамье подсудимых – прапорщик и командир роты, в которой служил покончивший с собой солдат. Их обвиняют в превышении власти и применении физического насилия.

Среди потерпевших здесь и трое сержантов, которых непосредственно обвиняют в доведении до самоубийства Александра Коржича. Приговор им будет вынесен 5 ноября.

# Гибель солдат в армии # общество # Фотофакт

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