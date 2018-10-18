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Лечение прекрасным: 10-я городская больница радует пациентов ландшафтным дизайном

18 октября 2018 18:58
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Новости Беларуси. На территории площадью более 8 гектаров трудятся не только дворники. Помогает и коллектив, организованы даже специальные дежурства по благоустройству зеленых зон, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Лечение прекрасным: 10-я городская больница радует пациентов ландшафтным дизайном-1

Для пациентов и сотрудников оборудовали 12 беседок, удобные скамейки и почти 200 парковочных мест. Особое внимание уделяют и созданию безбарьерной среды.

Лечение прекрасным: 10-я городская больница радует пациентов ландшафтным дизайном-4

Лечение прекрасным: 10-я городская больница радует пациентов ландшафтным дизайном-6

Наталья Саевич-Официере, заместитель главного врача УЗ «10-я городская клиническая больница»:
Территория – это зеркало клиники, еженедельно наши сотрудники выходят в субботу либо после работы и облагораживают территорию.

# Социальная инфраструктура # общество # Наталья Саевич-Официере # Фотофакт

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