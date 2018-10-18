Лечение прекрасным: 10-я городская больница радует пациентов ландшафтным дизайном

Новости Беларуси. На территории площадью более 8 гектаров трудятся не только дворники. Помогает и коллектив, организованы даже специальные дежурства по благоустройству зеленых зон, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Для пациентов и сотрудников оборудовали 12 беседок, удобные скамейки и почти 200 парковочных мест. Особое внимание уделяют и созданию безбарьерной среды.