Лечение прекрасным: 10-я городская больница радует пациентов ландшафтным дизайном

Новости Беларуси. На территории площадью более 8 гектаров трудятся не только дворники. Помогает и коллектив, организованы даже специальные дежурства по благоустройству зеленых зон, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. На территории площадью более 8 гектаров трудятся не только дворники. Помогает и коллектив, организованы даже специальные дежурства по благоустройству зеленых зон, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Для пациентов и сотрудников оборудовали 12 беседок, удобные скамейки и почти 200 парковочных мест. Особое внимание уделяют и созданию безбарьерной среды.
Наталья Саевич-Официере, заместитель главного врача УЗ «10-я городская клиническая больница»:
Территория – это зеркало клиники, еженедельно наши сотрудники выходят в субботу либо после работы и облагораживают территорию.