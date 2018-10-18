Прямой эфир

Танцуют все. Как в Партизанском районе встречают 100-летний юбилей комсомола?

18 октября 2018 18:58
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Остановка общественного транспорта на улице Олега Кошевого теперь напоминает прохожим о столетней истории комсомольского движения, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Танцуют все. Как в Партизанском районе встречают 100-летний юбилей комсомола?-1

Танцуют все. Как в Партизанском районе встречают 100-летний юбилей комсомола?-3

Торжественное открытие памятного знака прошло в формате танцевального флешмоба. Музыка объединила почти 200 молодых людей. Ребята из разных учебных заведений района отдали дань уважения ветеранам и получили от них ценные напутствия.

Танцуют все. Как в Партизанском районе встречают 100-летний юбилей комсомола?-6

Танцуют все. Как в Партизанском районе встречают 100-летний юбилей комсомола?-8

Екатерина Ульянова, учащаяся Минского государственного архитектурно-строительного колледжа:
Мы хотим продолжать традиции, которые были раньше.

Танцуют все. Как в Партизанском районе встречают 100-летний юбилей комсомола?-11

Ольга Мычко, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:
Инициатива была исключительно от молодежи. Впервые и в Минске есть такая инициативаоформить, стилизовать.

Танцуют все. Как в Партизанском районе встречают 100-летний юбилей комсомола?-14


 

# 100 лет ВЛКСМ # общество # Екатерина Ульянова # Ольга Мычко # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Лечение прекрасным: 10-я городская больница радует пациентов ландшафтным дизайном
18 октября 2018 18:58

Лечение прекрасным: 10-я городская больница радует пациентов ландшафтным дизайном

Дорого стоит. Автолюбители недовольны работой новой парковки в районе парка Челюскинцев
18 октября 2018 18:57

Дорого стоит. Автолюбители недовольны работой новой парковки в районе парка Челюскинцев

Реконструкцию трамвайных путей к вокзалу завершат до 1 ноября
18 октября 2018 18:56

Реконструкцию трамвайных путей к вокзалу завершат до 1 ноября