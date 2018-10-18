Танцуют все. Как в Партизанском районе встречают 100-летний юбилей комсомола?

Новости Беларуси. Остановка общественного транспорта на улице Олега Кошевого теперь напоминает прохожим о столетней истории комсомольского движения, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. Остановка общественного транспорта на улице Олега Кошевого теперь напоминает прохожим о столетней истории комсомольского движения, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Торжественное открытие памятного знака прошло в формате танцевального флешмоба. Музыка объединила почти 200 молодых людей. Ребята из разных учебных заведений района отдали дань уважения ветеранам и получили от них ценные напутствия.
Екатерина Ульянова, учащаяся Минского государственного архитектурно-строительного колледжа:
Мы хотим продолжать традиции, которые были раньше.
Ольга Мычко, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:
Инициатива была исключительно от молодежи. Впервые и в Минске есть такая инициатива – оформить, стилизовать.