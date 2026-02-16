ЕАБР сообщил о замедлении инфляции в Беларуси

Годовая инфляция в Беларуси замедляется второй месяц подряд. В январе она опустилась до 6,4% с 6,8% в декабре. Об этом сообщает ЕАБР в официальном Telegram-канале.

Рост цен на продовольствие замедлился до 8,6%, а рост цен на непродовольственные товары – до 2,5% на фоне укрепления обменного курса. Темпы роста цен на услуги увеличились до 8,2%, но отсрочка повышения ставок по коммунальным услугам до марта сдерживала рост.

Базовая же инфляция снизилась до 6,9%. По прогнозам аналитиков, к концу года этот уровень будет близок к целевому показателю в 7%.

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