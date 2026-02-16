Прямой эфир

ЕАБР сообщил о замедлении инфляции в Беларуси

16 февраля 2026 08:30
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
ЕАБР сообщил о замедлении инфляции в Беларуси-0

Годовая инфляция в Беларуси замедляется второй месяц подряд. В январе она опустилась до 6,4% с 6,8% в декабре. Об этом сообщает ЕАБР в официальном Telegram-канале.

Рост цен на продовольствие замедлился до 8,6%, а рост цен на непродовольственные товары – до 2,5% на фоне укрепления обменного курса. Темпы роста цен на услуги увеличились до 8,2%, но отсрочка повышения ставок по коммунальным услугам до марта сдерживала рост.

Базовая же инфляция снизилась до 6,9%. По прогнозам аналитиков, к концу года этот уровень будет близок к целевому показателю в 7%.

Фото: pixabay

# Деньги

Другие новости рубрики

Все новости
Более 30 тыс. человек остались без электричества из-за сильного шторма в Новой Зеландии
16 февраля 2026 08:27

Более 30 тыс. человек остались без электричества из-за сильного шторма в Новой Зеландии

Польша развернула новый разведывательный батальон недалеко от границы Беларуси
16 февраля 2026 08:27

Польша развернула новый разведывательный батальон недалеко от границы Беларуси

Германия собирается потратить более 500 млн евро на ударные дроны
16 февраля 2026 08:14

Германия собирается потратить более 500 млн евро на ударные дроны