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Польша развернула новый разведывательный батальон недалеко от границы Беларуси

16 февраля 2026 08:27
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НАТО усиливает свое военное присутствие в непосредственной близости от Беларуси. Так Польша развернула разведывательный батальон, который будет дислоцироваться недалеко от нашей границы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Польша развернула новый разведывательный батальон недалеко от границы Беларуси-2

Как сообщили в польском министерстве обороны, подразделение станет частью программы усиления восточных рубежей Североатлантического альянса, а полтысячи польских военнослужащих станут, цитата – «его глазами и ушами». По данным военных аналитиков одной из главных задач разведывательного батальона будет отслеживание передвижений белорусской армии. Параллельно с развертыванием новых частей Польша работает над инженерным укреплением восточной границы. Там строятся бетонные укрепления, противотанковые рвы и заграждения. Помимо этого, устанавливаются новые системы противовоздушной обороны, которые оснастят пулеметами, ракетами и системами подавления беспилотников. 

# НАТО

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