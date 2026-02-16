Польша развернула новый разведывательный батальон недалеко от границы Беларуси

НАТО усиливает свое военное присутствие в непосредственной близости от Беларуси. Так Польша развернула разведывательный батальон, который будет дислоцироваться недалеко от нашей границы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как сообщили в польском министерстве обороны, подразделение станет частью программы усиления восточных рубежей Североатлантического альянса, а полтысячи польских военнослужащих станут, цитата – «его глазами и ушами». По данным военных аналитиков одной из главных задач разведывательного батальона будет отслеживание передвижений белорусской армии. Параллельно с развертыванием новых частей Польша работает над инженерным укреплением восточной границы. Там строятся бетонные укрепления, противотанковые рвы и заграждения. Помимо этого, устанавливаются новые системы противовоздушной обороны, которые оснастят пулеметами, ракетами и системами подавления беспилотников.