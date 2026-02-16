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Более 30 тыс. человек остались без электричества из-за сильного шторма в Новой Зеландии

16 февраля 2026 08:27
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Как минимум один человек стал жертвой сильнейшего шторма, который обрушился на Новую Зеландию. Он принес с собой сильные дожди и ураганный ветер, скоростью свыше 100 километров в час, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Более 30 тыс. человек остались без электричества из-за сильного шторма в Новой Зеландии-2

В некоторых районах примерно за час выпало до 300 миллиметров осадков. Без электричества до сих пор остаются более 30 тысяч человек. Бурные потоки воды разрушили дороги и несколько мостов. Водителей призвали отказаться от поездок. Отменены занятия в школах. Приостановлена работа крупнейших аэропортов. В двух округах введено чрезвычайное положение. Эвакуировано более 100 человек. Тем, кто остался в зоне бедствия, рекомендовано не покидать дома и избегать затопленных участков. 

# Новости Новой Зеландии

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