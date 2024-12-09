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9 декабря в Минске пройдёт заседание Совета делового сотрудничества Беларуси и Нижегородской области

09 декабря 2024 06:28
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Расширять партнерство и развивать связи в разных сферах. С визитом в Минске делегация Нижегородской области России. В центре внимания – совместные проекты, планы взаимодействия, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

25-летие уникального межгосударственного объединения отмечено накануне. Как подчеркнул в обращении к народам двух стран председатель Высшего госсовета Союзного государства, Президент Беларуси Александр Лукашенко, в непростых условиях прошедшего периода мы многократно могли убедиться, насколько важны возможности, которые предоставляет нам такая интеграция, насколько ценной является взаимная поддержка.

9 декабря в Минске пройдёт заседание Совета делового сотрудничества Беларуси и Нижегородской области-2

Отношения на уровне регионов – драйвер укрепления союза. 9 декабря в Минске пройдет заседание Совета делового сотрудничества Беларуси и Нижегородской области. Стороны обсудят подробности новых проектов, подпишут ряд документов. Чтобы развивать торгово-экономический потенциал, отраслевые руководители и специалисты двух стран работают непрерывно. Ориентир – конкретные договоренности и заключение новых контрактов. К слову, XII Форум регионов Беларуси и России пройдет в 2025 году как раз в Нижнем Новгороде.

# Александр Лукашенко # Союзное государство # Беларусь-Россия

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