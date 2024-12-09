9 декабря в Минске пройдёт заседание Совета делового сотрудничества Беларуси и Нижегородской области

Расширять партнерство и развивать связи в разных сферах. С визитом в Минске делегация Нижегородской области России. В центре внимания – совместные проекты, планы взаимодействия, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

25-летие уникального межгосударственного объединения отмечено накануне. Как подчеркнул в обращении к народам двух стран председатель Высшего госсовета Союзного государства, Президент Беларуси Александр Лукашенко, в непростых условиях прошедшего периода мы многократно могли убедиться, насколько важны возможности, которые предоставляет нам такая интеграция, насколько ценной является взаимная поддержка.