К 2035 году в Беларуси планируют использовать не менее 50% отходов

Новости Беларуси. К 2035 году в Беларуси будут использоваться не менее 50 % отходов. Такую задачу определяет национальная стратегия. Ее реализация позволит вторично использовать материальные ресурсы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

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Комплекс мер направлен на работу с населением и предприятиями. Помимо информирования, это еще создание соответствующей логистики, совершенствование всей системы. Получать планируют также максимальный энергетический эффект при сжигании отходов.