Прямой эфир

К 2035 году в Беларуси планируют использовать не менее 50% отходов

20 января 2020 19:17
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. К 2035 году в Беларуси будут использоваться не менее 50 % отходов. Такую задачу определяет национальная стратегия. Ее реализация позволит вторично использовать материальные ресурсы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Бизнесу будут компенсировать использование экоупаковки. Как это будет работать, рассказали в ЖКХ

Комплекс мер направлен на работу с населением и предприятиями. Помимо информирования, это еще создание соответствующей логистики, совершенствование всей системы. Получать планируют также максимальный энергетический эффект при сжигании отходов.

К 2035 году в Беларуси планируют использовать не менее 50% отходов-1

Виталий Смирнов, заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Беларуси:
В республике построят 30 региональных комплексов по извлечению, сортировке, переработке отходов. И уже остатки планируется захоранивать на каких-то созданных полигонах в рамках реализации этой программы.

И самая важная задача (или одна из важных задач) – это ликвидация всех мини-полигонов в республике до 2021 года и строительство этих региональных комплексов, которые будут отвечать самым современным экологическим требованиям.

К 2035 году в Беларуси планируют использовать не менее 50% отходов-4

Как будет работать депозитно-залоговая система упаковки и когда ликвидируют мини-полигоны? Рассказывает Виталий Смирнов

Использование отходов предприятия уже смогли увеличить более чем в четыре раза. На реализацию всего комплекса мер потребуется около миллиарда рублей. В том числе привлекут средства международных финансовых организаций. Например, строительство регионального полигона в Пуховичах финансирует Европейский банк реконструкции и развития.

К 2035 году в Беларуси планируют использовать не менее 50% отходов-7

Президент поддержал введение депозитно-залоговой системы в работе с упаковкой (подробнее здесь).

# Мусор # общество # Виталий Смирнов

Другие новости рубрики

Все новости
Лисички в январе и обмелевшие реки. Кому нужен минус, а кто от аномально тёплой белорусской зимы в плюсе?
20 января 2020 18:44

Лисички в январе и обмелевшие реки. Кому нужен минус, а кто от аномально тёплой белорусской зимы в плюсе?

Нёман мелеет. Как это отразится на природе края?
20 января 2020 18:39

Нёман мелеет. Как это отразится на природе края?

«Только один медведь впал в глубокий сон». Как реагируют на аномальную зиму жители Гродненского зоопарка
20 января 2020 18:36

«Только один медведь впал в глубокий сон». Как реагируют на аномальную зиму жители Гродненского зоопарка