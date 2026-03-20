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К 2030 году в Беларуси возведут 29 млн кв. м. жилья

20 марта 2026 13:46
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К 2030 году обеспеченность жильем в Беларуси составит почти 34 квадратных метра на человека, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Наша страна является одним из лидеров в СНГ по этому показателю.

К 2030 году в Беларуси возведут 29 млн кв. м. жилья-2

В нынешней пятилетке возведут 29 миллионов квадратных метров жилья, почти шестая часть из них – арендного. Больше всего в Минске и центральном регионе. Акцент в строительстве сделают на использовании инновационных и качественных материалов отечественного производства.

К 2030 году в Беларуси возведут 29 млн кв. м. жилья-4

Анатолий Ничкасов, председатель Республиканского союза строителей Беларуси:
Безусловно, стандарты и ГОСТы определяют качество выпускаемых строительных материалов, изделий и конструкции, но и этого мало. Речь идет о создании новых инновационных материалов, которые облегчают вес конструкции, которые изменяют их прочные характеристики в лучшие стороны, и в конечном итоге позволяют создавать более индустриальные методы для быстровозводимого строительства.

К 2030 году в Беларуси возведут 29 млн кв. м. жилья-6

Одна из стратегий в сфере строительства – использование отечественных материалов. Только за 2025 год в Беларуси произведено 5,5 миллионов тонн цемента. Более того, налажены поставки этого материала в Россию, туда ежедневно отправляются свыше двух тысяч железнодорожных вагонов. Несмотря на логистические издержки ввиду санкций, стоимость цемента не изменилась. Это возможно благодаря ряду договоренностей.

К 2030 году в Беларуси возведут 29 млн кв. м. жилья-8

Александр Довгало, генеральный директор холдинга «Белорусская цементная компания»:
Нам удалось с правительством Калининградского региона решить вопрос о субсидировании доставок белорусского цемента из Ленинградских портов в Калининград. Поэтому, с учетом этого субсидирования из Федерального бюджета Российской Федерации, наш цемент по цене абсолютно конкурентоспособен с иными производителями, которые присутствуют в этих регионах. Поэтому наша стратегия, кроме логистического, – это инфраструктурное вхождение в российские регионы.

В перспективе на ближайшие пять лет – снижение себестоимости цемента, модернизация производства и цифровизация процессов.

# Строительство # Анатолий Ничкасов

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