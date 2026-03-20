К 2030 году в Беларуси возведут 29 млн кв. м. жилья

К 2030 году обеспеченность жильем в Беларуси составит почти 34 квадратных метра на человека, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Наша страна является одним из лидеров в СНГ по этому показателю.

В нынешней пятилетке возведут 29 миллионов квадратных метров жилья, почти шестая часть из них – арендного. Больше всего в Минске и центральном регионе. Акцент в строительстве сделают на использовании инновационных и качественных материалов отечественного производства.

Анатолий Ничкасов, председатель Республиканского союза строителей Беларуси: Безусловно, стандарты и ГОСТы определяют качество выпускаемых строительных материалов, изделий и конструкции, но и этого мало. Речь идет о создании новых инновационных материалов, которые облегчают вес конструкции, которые изменяют их прочные характеристики в лучшие стороны, и в конечном итоге позволяют создавать более индустриальные методы для быстровозводимого строительства.

Одна из стратегий в сфере строительства – использование отечественных материалов. Только за 2025 год в Беларуси произведено 5,5 миллионов тонн цемента. Более того, налажены поставки этого материала в Россию, туда ежедневно отправляются свыше двух тысяч железнодорожных вагонов. Несмотря на логистические издержки ввиду санкций, стоимость цемента не изменилась. Это возможно благодаря ряду договоренностей.

Александр Довгало, генеральный директор холдинга «Белорусская цементная компания»:

Нам удалось с правительством Калининградского региона решить вопрос о субсидировании доставок белорусского цемента из Ленинградских портов в Калининград. Поэтому, с учетом этого субсидирования из Федерального бюджета Российской Федерации, наш цемент по цене абсолютно конкурентоспособен с иными производителями, которые присутствуют в этих регионах. Поэтому наша стратегия, кроме логистического, – это инфраструктурное вхождение в российские регионы.

В перспективе на ближайшие пять лет – снижение себестоимости цемента, модернизация производства и цифровизация процессов.