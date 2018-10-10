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К 2020-му в Минске появится ещё 200 км велодорожек, а возле Комаровки разрешат ездить по проезжей части

10 октября 2018 19:33
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Новости Беларуси. В Минске приступают к реализации нового проекта. Вдоль улицы Веры Хоружей выделят дорожку для велосипедистов, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

К 2020-му в Минске появится ещё 200 км велодорожек, а возле Комаровки разрешат ездить по проезжей части-1

Здесь дополнительно установят разделительные отбойники, чтобы избежать наездов. За счет понижения бордюров и нанесения разметки удастся соединить все отдельные велодорожки и получить большой маршрут в 500 километров. Кроме этого, ежегодно в столичных дворах будут появляться просторные велогаражи.

К 2020-му в Минске появится ещё 200 км велодорожек, а возле Комаровки разрешат ездить по проезжей части-4

Юрий Важник, председатель правления Белорусской ассоциации экспертов и сюрвейеров на транспорте:
2 % от всех перемещений должны осуществляться на велосипеде. Это масштаб трамвая. Ключевым является еще то, что ежегодный рост числа велосипедистов должен быть 15 %. Опережающий рост должен быть в отношении студентов, молодых людей.

# Велосипед # общество # Юрий Важник # Фотофакт

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