К 2020-му в Минске появится ещё 200 км велодорожек, а возле Комаровки разрешат ездить по проезжей части

Новости Беларуси. В Минске приступают к реализации нового проекта. Вдоль улицы Веры Хоружей выделят дорожку для велосипедистов, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. В Минске приступают к реализации нового проекта. Вдоль улицы Веры Хоружей выделят дорожку для велосипедистов, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Здесь дополнительно установят разделительные отбойники, чтобы избежать наездов. За счет понижения бордюров и нанесения разметки удастся соединить все отдельные велодорожки и получить большой маршрут в 500 километров. Кроме этого, ежегодно в столичных дворах будут появляться просторные велогаражи.
Юрий Важник, председатель правления Белорусской ассоциации экспертов и сюрвейеров на транспорте:
2 % от всех перемещений должны осуществляться на велосипеде. Это масштаб трамвая. Ключевым является еще то, что ежегодный рост числа велосипедистов должен быть 15 %. Опережающий рост должен быть в отношении студентов, молодых людей.