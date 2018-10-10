Польский блогер снимает занимательное видео о Беларуси

Новости Беларуси. Еще один позитивный отзыв о нашей стране появился в виртуальном мире. Польский видеоблогер Михал Сикорски снимает видео о Беларуси и делится впечатлениями на своём ютуб-канале, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Путешественник воспользовался безвизовым режимом и посетил Гродненский и Брестский регионы.

Больше всего блогеру понравились наши дороги, национальная кухня и отзывчивые люди.

За 10 дней Михал побывал в Беловежской пуще, ночевал в агроусадьбах, ездил на квадроцикле по лесам и болотам и лично опробовал байдарочную трассу на Августовском канале.