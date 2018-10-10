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Польский блогер снимает занимательное видео о Беларуси

10 октября 2018 12:12
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Новости Беларуси. Еще один позитивный отзыв о нашей стране появился в виртуальном мире. Польский видеоблогер Михал Сикорски снимает видео о Беларуси и делится впечатлениями на своём ютуб-канале, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Польский блогер снимает занимательное видео о Беларуси-1

Путешественник воспользовался безвизовым режимом и посетил Гродненский и Брестский регионы.

Польский блогер снимает занимательное видео о Беларуси-4

Больше всего блогеру понравились наши дороги, национальная кухня и отзывчивые люди.

Польский блогер снимает занимательное видео о Беларуси-7

За 10 дней Михал побывал в Беловежской пуще, ночевал в агроусадьбах, ездил на квадроцикле по лесам и болотам и лично опробовал байдарочную трассу на Августовском канале.

Польский блогер снимает занимательное видео о Беларуси-10

Это уже второй ролик, который Михал Сикорски посвящает нашей стране. Поляк рекомендует своим подписчикам самим увидеть и почувствовать Беларусь, воспользовавшись безвизовым режимом.

# Туризм # общество # Фотофакт

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