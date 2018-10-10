«Все было вручную». Доярка, проработавшая 43 года на одной ферме, вспоминает, как трудились раньше

Новости Беларуси. Более 40 лет в одной профессии и на одном рабочем месте. Свой юбилей отмечает легендарная доярка Галина Скакун – ей исполняется 75 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сельскому хозяйству женщина посвятила полжизни. В свое ей удалось добиться огромных успехов в деле. 8 тысяч 300 килограммов молока от коровы — это рекордный результат.

К тяжелому труду доярки она приучилась еще будучи юной девушкой, а в учителях была не менее знаменитая в профессии мама Галины, Лидия Осиюк. Ее стаж работы в этом же хозяйстве еще больше – 45 лет. На ферме женщины в послевоенное время трудились по 16-18 часов в сутки. Старания Галины Скакун были отмечены самыми высокими наградами, в том числе Героем Социалистического Труда.

Галина Скакун, Герой Социалистического Труда:

Это было очень трудно, потому что все было вручную. И навоз вывозили тачками, такими подвесными дорогами, и поили с колодца, и доили, и телят выращивали. Вот поэтому был такой отданный труд.