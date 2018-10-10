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Интенсивная застройка. В Вилейке возведут 4 многоэтажки

10 октября 2018 18:40
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Новости Беларуси. Более миллиона квадратных метров жилья планируется построить в 2018 году в Минской области, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Интенсивная застройка. В Вилейке возведут 4 многоэтажки-1

Уже возведено почти 600 тысяч, 150 из которых для тех, кто нуждается в улучшении жилищных условий. Самый быстро растущий район – Минский, но остальные тоже не стоят на месте.

Например, в Вилейке сейчас обсуждается новая архитектурная концепция по застройке в центре города. В ближайших планах возвести четыре многоквартирных жилых дома. Правда, есть как сторонники проекта, так и противники.

Подробнее  в видеоматериале

# Государственная политика в области жилищного строительства # общество # Фотофакт

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