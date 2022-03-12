«Раньше мы пользовались услугами крупных центров». В Жодино появился кабинет компьютерной томографии

Новости Беларуси. Кабинет компьютерной томографии торжественно открыли в Жодино. Он разместился в хирургическом корпусе городской больницы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Современный КТ-аппарат позволит проводить качественные диагностические исследования практически всего организма, а также выявлять заболевания на самых ранних стадиях. Новейшее оборудование имеет невысокую лучевую нагрузку по сравнению с аналогами. И предназначен для пациентов любого роста и веса. Для врачей-рентгенологов уже запланированы мастер-классы по обучению работе на новом аппарате. В скором компьютерный томограф станет доступен для всех жителей Жодино.

Татьяна Никифорова, главный врач Жодинской центральной городской больницы:

Для нас диагностика проблем нарушения мозгового кровообращения, некие объемные образования в головном мозге, процессы в брюшной полости – это станет доступно буквально сразу. Раньше мы пользовались услугами крупных центров, в частности Борисова. Мы не были лишены этой услуги, но сейчас она приблизилась максимально и будет решаться не в часы или дни, а просто в минуты.

Наталья Боярская, начальник главного управления по здравоохранению Миноблисполкома:

В Минской области действительно за последние буквально три-четыре годы мы шагнули значительно вперед. И 2022 год ознаменуется открытием новых объектов и в Борисове, и в Минском районе, и компьютерные томографы будут введены в Дзержинске, Молодечно, Столбцах, МРТ в Дзержинске. Переоснащение лапароскопическими стойками, эндоскопическим оборудованием, ультразвуковыми аппаратами будет продолжено.