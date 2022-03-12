«Это и продукты, и питьевая вода, и средства гигиены – все, что необходимо». Шевцов о работе с украинцами в Беларуси

Новости Беларуси. В Гомельскую область продолжают прибывать граждане Украины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В регионе их сейчас находится более 300. Неравнодушные белорусы помогают чем могут: вещи, одежда, добровольные пожертвования.

Дмитрий Шевцов, генеральный секретарь Белорусского Красного Креста:

Мы сейчас начинаем аккумулировать гуманитарную помощь: это и продукты, и питьевая вода, и средства гигиены – все, что необходимо. Одеяла в том числе, спальные мешки. Все, что может понадобиться людям, потому что мы видим, что определенное количество людей просто садятся к кому-то, чужому человеку, в машину, чтобы пересечь границу, не имея собственного транспорта. И практически все говорят, что мы берем только то, что есть под рукой.