К 100-летию органов госконтроля в Минске открыли памятный знак и аллею

Новости Беларуси. К 100-летию органов госконтроля Беларуси 29 июля выпустили в обращение почтовую марку. Традиционно все началось с церемонии гашения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. К 100-летию органов госконтроля Беларуси 29 июля выпустили в обращение почтовую марку. Традиционно все началось с церемонии гашения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На марке и в основе спецштемпеля – эмблема ведомства, а тираж составит более 35 тысяч экземпляров.
И если 100 лет назад в Беларуси только зародились контролирующие структуры, то четверть века из них – это Комитет госконтроля. Поэтому праздничная программа насыщена вдвойне. Сегодня в парке Победы торжественно открыли памятный знак. Это символ неразрывной связи поколений людей, которые передали дело борьбы с недостатками на разных уровнях. Здесь же сотрудники ведомства весной высадили аллею деревьев. 25 ясеней – это объединение прошлого и будущего.
Леонид Анфимов, председатель Комитета государственного контроля Беларуси:
Мы постарались поменять подходы к осуществлению контрольной деятельности, внедрив в практику контроля самый главный принцип, который действует и сегодня – не навреди. То есть контролер должен прийти на проверку, на субъект хозяйствования с твердым убеждением того, что если есть нарушение – оно не должно остаться безнаказанным. Иногда мы должны идти впереди времени, чтобы вскрывать негативные тенденции в экономике. Должны вовремя подсказывать или упреждать в развитии негативных тенденций.
За вековую историю менялись названия, но неизменной осталась главная цель – обеспечение экономической безопасности государства. Сегодня в сфере внимания высшего органа финансового контроля – практически все отрасли экономики и социальной сферы.