К 100-летию органов госконтроля в Минске открыли памятный знак и аллею

Новости Беларуси. К 100-летию органов госконтроля Беларуси 29 июля выпустили в обращение почтовую марку. Традиционно все началось с церемонии гашения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На марке и в основе спецштемпеля – эмблема ведомства, а тираж составит более 35 тысяч экземпляров.

И если 100 лет назад в Беларуси только зародились контролирующие структуры, то четверть века из них – это Комитет госконтроля. Поэтому праздничная программа насыщена вдвойне. Сегодня в парке Победы торжественно открыли памятный знак. Это символ неразрывной связи поколений людей, которые передали дело борьбы с недостатками на разных уровнях. Здесь же сотрудники ведомства весной высадили аллею деревьев. 25 ясеней – это объединение прошлого и будущего.