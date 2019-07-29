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Откопали древние курганы и криницу начала ХХ века. Как и зачем реанимируют сельхозугодья

29 июля 2019 09:00
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Благодаря их трудам Полесье крепко стоит на ногах, а мы получаем хороший урожай. Александр Иголка помнит советские времена, когда у болот пришлось отвоёвывать тысячи гектаров. Как вязла и не заводилась в мороз техника. О жизни до осушения и после коренной полешук знал не понаслышке. Но труды 40-летней мелиорации канули в лету. Каналы заросли, трубы устарели, почвы снова заболотились. Оттого на родной Солигорщине скрупулёзно реанимируют сельхозугодья, чтобы вернуть их совхозам. Близ Гаврильчиц непроходимые дебри в кукурузные поля превращает бригада из 20 человек.

Подробности в видеоматериале.

Откопали древние курганы и криницу начала ХХ века. Как и зачем реанимируют сельхозугодья-1

# Сельское хозяйство # общество

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