Кататься на велосипеде бесплатно учат в Минске. Где и нужен ли свой транспорт?

Уже 6-ой сезон команда Минского велосипедного общества учит всех желающих кататься на двухколёсном транспорте. Причём, занятия проводятся абсолютно бесплатно!
Уже 6-ой сезон команда Минского велосипедного общества учит всех желающих кататься на двухколёсном транспорте. Причём, занятия проводятся абсолютно бесплатно!
Дарья Коско, инструктор велошколы:
Записаться может любой желающий. Возраст – от 10 лет, поскольку велосипеды подходят под рост детей от 10 лет. И, конечно, взрослые. Каждый год мы выпускаем около 150 новых велосипедистов.
Тренировки проходят в парке имени Янки Купалы. Главное в этом деле – терпение и упорство. Для некоторых даже возраст не стал помехой!
Дарья Коско:
Нашей самой взрослой ученице было 82 года. И она научилась за то же количество занятий, что и другие ученики. После уже приезжала к нам в парк уже самостоятельно.
Цель волонтёров: научить кататься на велосипеде с нуля даже самого боязливого ученика. Каждый сезон – ажиотаж среди желающих освоить модный транспорт. Занятия проводят специально обученные инструкторы-волонтёры. Стать наставником может каждый, кто с велосипедом на «ты» и стремится передать свои знания новичкам. Стать вело-асом можно даже без собственного велосипеда!
Дарья Коско, инструктор велошколы:
У нас есть свои велосипеды, на которых удобно учиться.
Сейчас в столице настоящий бум на двухколесный транспорт! По подсчётам, в Минске около 115 тысяч активных велосипедистов. И цифра постоянно растет. Вы тоже можете пополнить их ряды.
Бесплатные занятия, где можно научиться кататься на велосипеде, проходят каждую среду, четверг и пятницу с 18 до 20 вечера. В среднем, понадобится 5 тренировок, чтобы уверенно и без опаски рулить по тротуарам.
Главное, не бояться сделать первый шаг и верить, что всё получится!