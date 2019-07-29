Кататься на велосипеде бесплатно учат в Минске. Где и нужен ли свой транспорт?

Уже 6-ой сезон команда Минского велосипедного общества учит всех желающих кататься на двухколёсном транспорте. Причём, занятия проводятся абсолютно бесплатно!

Дарья Коско, инструктор велошколы:

Записаться может любой желающий. Возраст – от 10 лет, поскольку велосипеды подходят под рост детей от 10 лет. И, конечно, взрослые. Каждый год мы выпускаем около 150 новых велосипедистов. Тренировки проходят в парке имени Янки Купалы. Главное в этом деле – терпение и упорство. Для некоторых даже возраст не стал помехой!

Дарья Коско:

Нашей самой взрослой ученице было 82 года. И она научилась за то же количество занятий, что и другие ученики. После уже приезжала к нам в парк уже самостоятельно. Цель волонтёров: научить кататься на велосипеде с нуля даже самого боязливого ученика. Каждый сезон – ажиотаж среди желающих освоить модный транспорт. Занятия проводят специально обученные инструкторы-волонтёры. Стать наставником может каждый, кто с велосипедом на «ты» и стремится передать свои знания новичкам. Стать вело-асом можно даже без собственного велосипеда!