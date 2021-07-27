Предлагают однушки и двушки. В Клецке построят дом для нуждающихся

Новости Беларуси. Клетчан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, приглашают построить жилье в райцентре, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Сейчас идет набор дольщиков на строительство 40-квартирного дома на улице Советской, к работам приступят уже в августе. Нуждающимся предлагают одно- и двухкомнатные квартиры. Новый дом появится в быстроразвивающемся микрорайоне – здесь провели реконструкцию улицы, рядом построили магазин. Сейчас рабочие завершают строительство 60-квартирного дома.

Марина Карпович, заместитель начальника отдела жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры и строительства Клецкого райисполкома:

Строительство 60-квартирного жилого дома по улице Советской началось в 2020 году. Планируется его сдача в августе 2021 года. Из 60 квартир 23 – арендные, строительство финансируется за счет бюджета. А остальные квартиры строятся гражданами с привлечением субсидий по 240-му указу Президента Республики Беларусь.