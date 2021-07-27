Образование для детей с особенностями развития. Набор на некоторые специальности открыт в колледжах и лицеях Минска

Новости Беларуси. Равные возможности для каждого. В столичных колледжах и лицеях в 2021 году открыт набор на четыре специальности для детей с особенностями развития, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Всего таких ребят в Минске готовят по 10 специальностям в четырех учебных заведениях.

В основном предлагают интеллектуальные профессии, но есть возможность получить и рабочую специальность. Многие ребята после окончания профессионально-технического образования поступают на ступень выше. Только в Минском государственном колледже электроники в этом учебном году открыли набор на две новые специальности для детей с особенностями развития. На них планируют набрать 20 человек. Ежегодно в колледже обучается около 100 ребят с различными нарушениями здоровья. Для их комфортного обучения созданы все условия.

Георгий Козел, директор Минского государственного колледжа электроники:

Был построен специализированный корпус с созданием безбарьерной среды для всех категорий: опорно-двигательный, с нарушением зрения, слуха. И там обучаются и обычные дети, и дети с особенностями. Вы знаете, это очень обогащает, учит милосердию. Мы учимся, сами преподаватели, очень многому.

Мария Букланова, абитуриентка Минского государственного колледжа электроники:

Я выбрала специальность, мне нравится. Были на дне открытых дверей, в колледж приезжали, посмотрели, провели, интересно стало и захотела освоить эту профессию.