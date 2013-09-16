В Смолевичском районе прошли показательные учения МЧС. Скоро они пройдут во всех районах Минской области

Новости Беларуси. Генеральная репетиция зимы. Показательные оперативно-тактические учения МЧС прошли в Смолевичском районе. Участие в них приняли руководители всех районных подразделений области.

Главная цель – отработать стратегию и тактику слаженного действия всех оперативных служб, в том числе дорожников и коммунальщиков, во время форс-мажорных обстоятельств. В частности, в экстремальных погодных условиях.

Отключение электроэнергии и прорывы теплотрасс – первые два этапа, которые прошли на Смолевичской бройлерной птицефабрике. Здесь спасателям нужно было справиться с аварией и восстановить тепло- и электроснабжение.

Валерий Скакун, заместитель председателя Миноблисполкома:

Главная цель их – посмотреть и отработать различные варианты непредвиденных ситуаций во время зимнего периода прохождения, посмотреть на объекты в случае каких-то непредвиденных условий погодных, в случае отключения какого-то оборудования, выхода из строя электроэнергии. И это, действительно, проводится не для того, чтобы посмотреть, как у нас есть готовность, а на практике отработать все движения, максимально приблизив это к действующим жизненным условиям. И, безусловно, посмотреть на готовность коллективов.

Третий и финальный этап прошел на автодороге Смолевичи-Логойск. Здесь провели отработку действий по ликвидации последствий дорожных заторов из-за большого выпадения снега. Сюда направили три десятка единиц спецтехники, а также беспилотный комплекс «Аист-М».

К слову, подобные учения в ближайшее время пройдут во всех районах области, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Сергей Лапанович, первый заместитель начальника Минского областного управления МЧС:

Проверили систему оповещения. Вы видите практически, как работают службы, организованы пункты питания, обогрева людей. Привлечены силы Министерства обороны, Государственной автомобильной инспекции, а также все службы Смолевичского района. Мы основывались, конечно, на опыте урагана Хавьер. Был ряд проблем. Были изучены все минусы, и, соответственно, мы сегодня тренируемся, дабы не допустить подобного в будущем.