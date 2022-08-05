Прямой эфир

«Изюминка фестиваля – это олимпийский квест». Как принимают «Вытокі» в Копыле?

05 августа 2022 14:53
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Десятки спортивных мероприятий, увлекательные экскурсии и локации, а также фуд-корты. В Копыле с 26 по 27 августа пройдет культурно-спортивный фестиваль «Вытокі», сообщили в программе «Минщина» на СТВ.  

«Изюминка фестиваля – это олимпийский квест». Как принимают «Вытокі» в Копыле?-1

Сейчас идет активная подготовка. На празднике будут представлены 26 спортивных федераций Беларуси. А главными героями станут дети. Они смогут принять участие в олимпийском квесте. Запланированы и спортивные семинары-практикумы, мастер-классы по рисованию и многое другое. Также состоится презентация коллекции одежды белорусских дизайнеров.  

«Изюминка фестиваля – это олимпийский квест». Как принимают «Вытокі» в Копыле?-4

Елена Карпович, начальник управления по образованию, спорту и туризму Копыльского райисполкома:  
Изюминка фестиваля – это олимпийский квест, который дает возможность принять подрастающему нашему поколению участие в спортивных состязаниях. А юным копылянам фестиваля показать современные виды спорта. Будет представлена 31 локация: стрельба из лука, шашки, шахматы, гольф, бокс, таэквондо, гиревой спорт, тяжелая атлетика, конный спорт и многие другие.  

«Изюминка фестиваля – это олимпийский квест». Как принимают «Вытокі» в Копыле?-7

Кроме того, к празднику в Копыле обновят лыжероллерную трассу в зоне отдыха. Ее протяженность будет около одного километра.  

# Фестиваль # общество # Елена Карпович # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Большая Берестовица готовится принять областной фестиваль «Дожинки-2022» с рекордным караваем
05 августа 2022 14:42

Большая Берестовица готовится принять областной фестиваль «Дожинки-2022» с рекордным караваем

Уже шестой год на уборке – как отец с сыном трудятся вместе на полях?
05 августа 2022 14:36

Уже шестой год на уборке – как отец с сыном трудятся вместе на полях?

Воркаут-зона, душевые и комната отдыха. Чем оборудовали современную пожарную часть в Березино?
05 августа 2022 14:34

Воркаут-зона, душевые и комната отдыха. Чем оборудовали современную пожарную часть в Березино?