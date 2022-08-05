«Изюминка фестиваля – это олимпийский квест». Как принимают «Вытокі» в Копыле?

Новости Беларуси. Десятки спортивных мероприятий, увлекательные экскурсии и локации, а также фуд-корты. В Копыле с 26 по 27 августа пройдет культурно-спортивный фестиваль «Вытокі», сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Сейчас идет активная подготовка. На празднике будут представлены 26 спортивных федераций Беларуси. А главными героями станут дети. Они смогут принять участие в олимпийском квесте. Запланированы и спортивные семинары-практикумы, мастер-классы по рисованию и многое другое. Также состоится презентация коллекции одежды белорусских дизайнеров.

Елена Карпович, начальник управления по образованию, спорту и туризму Копыльского райисполкома:

Изюминка фестиваля – это олимпийский квест, который дает возможность принять подрастающему нашему поколению участие в спортивных состязаниях. А юным копылянам фестиваля показать современные виды спорта. Будет представлена 31 локация: стрельба из лука, шашки, шахматы, гольф, бокс, таэквондо, гиревой спорт, тяжелая атлетика, конный спорт и многие другие.